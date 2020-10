Dostane „Tichý zabijak“ na východe Slovenska červenú?

Zdravie obyvateľov Slovenska nepozná politické rozdeľovanie, takéto staré environmentálne záťaže, ako postihujú všetkých ľudí bez rozdielu politiky.Odkalisko Poša v centre je stále aktívne a ohrozuje zdravie obyvateľov Zemplína.

Ani tri desaťročia od Nežnej revolúcie sa región Zemplína nevie zbaviť povesti zamoreného regiónu Európy. Ekologickú katastrofu, ktorá sa na východe spája s fabrikami v tzv. trojuholníku smrti, tu po sebe zanechalo Chemko Strážske.Je to lokalita týkajúca sa miest ako Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce. V týchto lokalitách boli v minulosti a čiastočne aj dnes chemické fabriky, ktoré niekoľko desaťročí vyrábali chemické látky a zamorovali ovzdušie a povrchové a podzemné vody odpadovými látkami, ktoré majú zásadný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Zdravie obyvateľov Slovenska nepozná politické rozdeľovanie, takéto staré environmentálne záťaže postihujú všetkých ľudí bez rozdielu politiky.Odkalisko Poša v centre „Trojuholníka smrti“ je stále aktívne a ohrozuje zdravie obyvateľov Zemplína. Historicky sú za to zodpovedné firmyChemko, Chemlon a Bukóza, ktoré svojím odpadom v pôde, vo vode aj v ovzduší tento priestor zamorili.

Ukázalo sa tiež, že PCB látky sa prenášajú v atmosfére na dlhé vzdialenosti, vedci ich dokonca nachádzajú vo vzorkách tuku zvierat v Arktíde, aj to aj napriek tomu, že v oblastiach, kde žijú, žiadna výroba PCB nikdy nebola. Ukázalo sa, žesú karcinogénne a spôsobujú poruchy metabolizmu a ochorenia ako cukrovka, kardiovaskulárne choroby či poruchy plodnosti u mužov a žien

Ľudí na východe negatívne dopady na prírodu aj zdravie človeka znepokojujú už roky. I preto som sa ako poslanec v NR SR v rámci bodu „hodina otázok“ pýtal viacerých kompetentných ministrov, akékonkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujú na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraj.

(Nasledujúce otázky a odpovede môžete nájsť aj na stránke NR SR:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/ho_result&AssignerId=1060&CisObdobia=8 )

1. Otázky na ministra vnútra SR Romana Mikuleca

A. Na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Počiatočné finančné náklady na riešenie situácie odhaduje podľa mediálnych vyjadrení rezort vnútra na zhruba 500-tisíc eur, neskôr v rámci likvidácie nebezpečného odpadu a ďalších nevyhnutných krokov by malo ísť predbežne o sumu 5 mil. eur. Na čo konkrétnejšie sa majú použiť uvedené finančné sumy a v akom časovom horizonte?

Odpoveď ministra vnútra:

Na predmetnom stretnutí bol expertmi zo Slovenskej technickej univerzity, Prezídia Hasičského a záchranného zboru a Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra predložený návrh riešenia environmentálnej záťaže spôsobenej neodborným a neoprávneným uskladnením nebezpečného odpadu obsahujúceho PCB látky.

Ide o tri bodové zdroje znečistenia životného prostredia. Je to zdroj a) ošipáreň, b) tepláreň a c) prameň obora Orlová.Prvým krokom bolo stanovenie postupu záchranných prác na zabránenie ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia občanov a znečisťovaniu životného prostredia. Na dôsledné rozhodnutie o spôsobe postupu boli vykonané prvotné analýzy Slovenskou technickou univerzitou na obsah PCB látok.

Na základe týchto výsledkov boli stanovené podmienky na vykonanie podrobných kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz zloženia odpadu akreditovaným laboratóriom, ktoré budú slúžiť ako podklad na plánovanie harmonogramu prác a výberu spoločnosti na likvidáciu tohto odpadu. Predpokladaná cena za vykonanie analýz sa bude pohybovať medzi 38 až 50 tisíc eur. Tieto analýzy budú slúžiť ako aj podklad na vybudovanie vhodného filtračného systému na čistenie kontaminovanej vody z prameňa v obore Orlová.

Rovnako bude potrebné zabezpečiť pre Slovenskú technickú univerzituplynový chromatograf na priebežnú kontrolu čistoty vytekajúcej vody z prameňa. Tento systém bude zabezpečovať filtráciu vody až do doby odstránenia všetkých bodových zdrojov chemického znečistenia vody v tejto oblasti. Jeho cena sa bude pohybovať v závislosti na obsahu toxických látok s predpokladaným odhadom 50 tis. eur.

Rovnako na základe vykonaných analýz bude určenýspôsob uloženia sudov do špeciálnych kovových transportných kontajnerov. Pretože ide o sudy ktorých časť je už v značnom stave rozkladu a ich obsah je vytečený a stuhnutý na podlahe v budovách, kde sú tieto sudy uložené. V ďalších sudoch sa nachádza nebezpečný odpad v tuhom ale aj v tekutom stave bude potrebné vykonať manipuláciu s týmito sudmi pomocou špeciálnej techniky za použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a prísnych bezpečnostných opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia zasahujúcich záchranných zložiek a životného prostredia.

Na tento účel bola Prezídiom Hasičského a záchranného zboru spracovaná technická špecifikáciasamohybného pracovného stroja a špeciálnych kovových kontajnerov na uskladnenie sudov s nebezpečným odpadom. Predbežná cena samohybného pracovného stroja je približne 100 tis. eur.

Konečná cena bude závisieť od ponuky a postupnosti na trhu. Počet kovových kontajnerov potrebných na uskladnenie sudov s nebezpečným odpadom bude vychádza z analýzy tak, aby nedošlo k zmiešaniu jednotlivých chemických látok ktoré by mohli medzi sebou reagovať a spôsobiť neželanú chemickú reakciu, prípadne požiar. Po naložení sudov s nebezpečným odpadom a kontaminovanej zeminy budú tieto kovové kontajnery uložené na určenom miesto do doby, kým na základe výberového konania bude vybratá firma na ich likvidáciu. Predbežná cena za kovový kontajner sa predpokladá 10 tis. eur, ale opäť konečná cena bude záležať od dostupnosti na trhu a počte zakúpených kontajnerov.

Podľa predbežného odhaduide asi o 450 ton nebezpečného odpadu a podľa množstva uskladnených sudov sa dá predpokladať, že bude potrebných 10 až 15 kontajnerov. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na výkonové a zemné práce, nákup plynového chromatografu, nevyhnutných osobných a ochranných pracovných pomôcok, dekontaminačných prostriedkov, na prevádzkové náklady a ďalšie logistické zabezpečenie záchranných zložiek. Časový horizont realizácie jednotlivých krokov sa bude odvíjať od uvoľnenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ministerstvom financií, dostupnosti požadovanej techniky a prostriedkov na trhu a procesu obstarania.

Finančné prostriedky vo výške 5 mil. eur sú plánované na likvidáciu PCB odpadu. Likvidácia bude vykonaná spoločnosťou, ktorá bude mať platné povolenie na nakladanie a likvidáciu nebezpečného odpadu. Výber spoločnosti sa uskutoční riadnym výberovým konaním v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe vypracovaných odborných podkladov.V súčasnej dobe sa cena likvidácie za tonu nebezpečného odpadu pohybu v rozmedzí 10 až 15 eur na kilogram. Pretože vykonaním záchranných prác bude nebezpečný odpad a sudy s PCB látkami uložené v zabezpečených špeciálnych kovových kontajneroch nebude už dochádzať k ďalšiemu ohrozeniu zdravia obyvateľov, životného prostredia až do jeho konečnej likvidácie.

B. Vážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?

Odpoveď ministra vnútra:

V prvom prípade bude potrebné zosúladiť súčasný stav, kedy je vyhlásená mimoriadna situácia prednostom okresného úradu v sídle kraja Košice na košickom území a prednostom okresného úradu v sídle kraja Prešov na prešovskom území so zákonom o civilnej ochrane a upraviť túto situáciu vyhlásením mimoriadnej situácie vládou v súlade s § 8 uvedeného zákona.

Zároveň sa odporučí vláde vymenovať operačnú skupinuzloženú so zástupcov ministerstva vnútra, životného prostredia a Slovenskej technickej univerzity na koordináciu záchranných prác a poveriť prednostu okresného úradu v sídle kraja Košice riadením záchranných prác. Už v súčasnej dobe pripravujú experti zo Slovenskej technickej univerzity postup oddrenážovania prameňa a spôsob vybudovania záchytu a čistenia vytekajúcej vody z prameňa. Ďalej sa na základe rekognoskácie terénu pripravuje postup prípravy odpadu na vyskladnenie z teplárne a ošipárne spočívajúci v stanovení potrebných terénnych a stavebných úprav, inventarizácie sudov s PCB látkami a ich kategorizácia.

Na základe týchto spracovaných postupov a po zabezpečení potrebného technického a materiálneho vybavenia, ktoré som uviedol v odpovedi na otázku č. 3 sa vypracuje časový harmonogram postupu vykonania záchranných prác, ktorý bude reflektovať na požiadavku zábrany ďalšiemu ohrozeniu života zdravia obyvateľov a životného prostredia spôsobeného týmito tromi zdrojmi znečistenia PCB a ďalšími toxickými chemickými látkami. Ďakujem pekne.

Doplňujúca otázka na ministra vnútra:

Len na doplnenie, pán minister, ďakujem pekne za odpovede. Chcem sa opýtať, budete aj nejak medializovať ten časový harmonogram, v akej postupnosti bude zo strany krízového štábu riešená táto situácia v najbližších mesiacoch? Aby sme vedeli potom vedeli dopytovať. Ďakujem.

Odpoveď ministra vnútra:

Určite áno. Myslím, že tak, ako to bolo aj uvedené, že spolupracujeme. Toto nie je sólo akcia, ale teda spolupracujeme aj s ostatnými kolegami, čiže, samozrejme, po prijatí tých jednotlivých krokov, tak ako tu boli uvedené, tak určite bude aj informovať verejnosť.

2. Otázky na ministra životného prostredia SR Jána Budaja

A. Vážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?

Odpoveď ministra životného prostredia:

Vážený pán poslanec, no ako už bolo spomínané bola vyhlásená mimoriadna situácia v tejto lokalite. Je to lokalita, kde sa pretína viac okresov a dokonca krajov. Musím povedať, že bývalá vláda, teda vyhlasovala to pani ministerka Saková, zas nemyslela, zdá sa tú mimoriadnu situáciu veľmi vážne, pretože naďalej, naďalej do Poše, čo je odkalisko, ktoré súvisí s celým tým areálom PCB látok, je jeho koncovkou.Naďalej odtekali vody v rozpore so zákonom.

Celá táto kamufláž s vyhlásením mimoriadneho stavu možnože poslúžila na upozornenie, akí starostliví boli o životné prostredie. Ale to, že nechali prúdiť škodlivé látky naďalej, to dokazuje, že buď sa v tom vôbec nevyznali, čo sa tam deje alebo im nešlo o to pomôcť obyvateľom týchto dvoch krajov Košického a Prešovského a pomôcť ľuďom, ktorí sú v dosahu rieky, ktorá roznáša potom z Poše práve tieto PCB látky a ktorá spôsobuje, že v okolí tieto PCB látky sa cez podzemné vody, cez rastlinstvo, cez živočíchov dostali až do ľudí, do systému celej prírody a potravinového reťazca.

To treba povedať a ja si cením, že pán minister vnútra sa nezapodieľal osobnou zodpovednosťou jednotlivých aktérov, ktorí tam predstierali, že robia krízový štáb, predstierali, že riešia tie veci. On tu podal veľmi presnú správu o tom, ako sa toho chytáme my, ale fakt je ten, žecelá tá kauza, a preto je tam vyhlásený mimoriadny stav, sa chystala na to, aby bez výberového konania bol určený ten, kto spotrebuje tieto vysoké financie. Ak totiž vyhlásite mimoriadny stav, žiadne výberové konanie nie je povinné. A to bol jediný dôvod, prečo po vyše 36 rokoch, 36 rokov trvajúca envirozáťaž zrazu bola ohlásená ako mimoriadny stav. Tam nebolo nič mimoriadne. Tento stav je tam 36 rokov. Mimoriadne mohlo byť to, že niekto si plánoval rozdeliť peniaze bez výberového konania, to považujem za dosť mimoriadne. A mimoriadne bolo to, že im hrozilo prehrať voľby. Toto bol ich mimoriadny stav, súdruhov zo SMER-u, ktorí, ktorí takto pristupovali k ochrane zdravia a bezpečia na východnom Slovensku.

V súčasnosti niet pochýb, že situácia je vážna. Ale nie je vážna, opakujem od včera, ani nie od predvčera, je vážna desiatky rokov. PCB látky prenikli do flóry, fauny a stali sa jej súčasťou. Rezort životného prostredia je odhodlaný postaviť sa tejto výzve, avšak za podmienok, ktoré nebudú preferovať nejakého vopred vybratého záujemcu, ktorý tam rozhádže peniaze.Budeme postupovať v spolupráci s ministerstvom vnútra, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu, v spolupráci s odborníkmi aj v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva, ktoré má dobrú analytiku a má laboratóriá, ktoré, ktoré nám môžu tiež poslúžiť.

Doplňujúca otázka na ministra ŽP:

Pán minister, ďakujem pekne za odpoveď. Päť minút je samozrejme krátko na to, aby sa zodpovedala tak dôležitá otázka. Ja len na dovysvetlenie. Som z toho regiónu. V podstate žijem v trojuholníku smrti a je to región, ktorý je najviac zasiahnutý PCB látkami na svete. Ako veľmi dobre ste to povedal, vystihol ste to, že to nie je téma dňová alebo mesačná alebo ročná, ale je to štyridsaťročná vec, ktorá sa tu mala dávno riešiť a v podstate pri otázke trojuholníka smrti alebo PCB látok môžeme vidieť absolútne zlyhanie štátu, ale absolútne. Orgány verejnej správy tak ako mali konať, nekonali vôbec. A preto mi ide o to, a to sa nepýtam len ja, to sa pýtajú ľudia, ktorí nám dali dôveru, aj dôveru tejto vláde, čo ideme robiť. A môžem sa pýtať každý mesiac, aj sa budem pýtať, lebo ma to tiež zaujíma, pretože tam bývam , dýcham ten vzduch, pijem tam tú vodu a jednoducho chcem vedieť, čo sa bude v tejto veci robiť. Potom dám ďalšie otázky aj na pána Mičovského, keďže som kládol otázky na viacerých šéfov rezortov, ale keď viete aj v krátkosti tých piatich minút, keďže máte nárok na odpoveď, čo konkrétne najbližšie mesiace ide robiť envirorezort?

Odpoveď ministra životného prostredia:

Envirorezort už urobil to, čo za celých svojich dvanásť rokov pôsobenia bývalej vlády nikto neurobil.Zastavili sme dotekanie škodlivých vôd do Poše, z ktorej vytekalo a znečisťovalo PCB látkami celý kraj. V tejto chvíli už táto envirokriminalita sa nedeje. Príslušných pracovníkov, ktorí za to niesli zodpovednosť sme prepustili. Nebudem tajiť, že postoj súčasných prevádzkovateľov v areáli Chemka Strážske stabilizáciu situácie neuľahčuje. Sledujú svoje ciele. Nie je to, nie je to vždy ľahké.

Potrebu odstránenia sudov obsahujúcich PCB látky z miest, kde dochádza k ich nekontrolovanej degradácii na vhodné zabezpečené medzidepónium. Toto je cieľ, ktorý bezprostredne aj chceme realizovať v spolupráci s ministerstvom vnútra. A myslím, že pán minister to tiež otvorene povedal, to je nultá vec. Tam kde najviac prichádza k riziku, teda dotekanie do Poši je zastavené prvýkrát po dlhých rokoch.

Teraz ide o to, že tie sudy, ktoré sú bezprostredne rizikové, že by mohli byť zdrojom ďalšieho unikania PCB látok, treba ochrániť pred týmto rizikom. Ide najmä o lokality na troch miestach, ktoré sú označované akoprameň a bývalá ošipáreň. Potom je tam tretie miesto, ktoré sa označuje ako stará tepláreň, ktoré nehrozí bezprostredným rizikom unikania látok do podzemných vôd. Ale tieto dve prameň a bývalá ošipáreň budú riešené v spolupráci s ministerstvom vnútra v čo najkratšej dobe.

V tejto chvíli už tam bola skupina z ministerstva životného prostredia, ktorá mala vytypovať miesto toho medzidepónia, čiže dočasného, ale bezpečného umiestnenia látok PCB, z týchto lokalít bývalá ošipáreň a prameň. Žiaľ, nepodarilo sa nám spolupracovať s tými domácimi, tak ako sme dúfali. Musíme sa tam vrátiť znovu, ale v priebehu mesiaca bude táto lokalita vytypovaná. Ministerstvo vnútra je pripravené na zabezpečenie kontajnerového uskladnenia absolútne izolovaného týchto PCB látok.

Najrýchlejšie sa dá sanovať ošipáreň. Ten tzv. prameň to je údolíčko o dvojnásobne povedzme veľké, trojnásobne ako je táto sála, v ktorom nejaký šialenec pred 36 rokmi dal nahádzať sudy PCB a zahrnúť ich buldozérom hlinou. Tá vec by ešte nebola úplná dráma, keby tým údolíčkom netiekla voda, keby tým netiekol prameň. Túto úlohu vybrať tie sudy to bude veľmi náročná úloha, lebo tam nikto z nás nevie ani počet tých sudov, ani to, či boli len lokálne, alebo je to celé údolie vyrovnane zasypané. To už dnes po toľkých rokoch nikto nevie a zrejme páchateľ, páchateľ už ani nežije tejto trestnej činnosti. Takto by, no ale musíme sa do toho pustiť. Je to proste riziková práca, je to práca, ktorú roky každý odkladal, ale musíme sa do toho pustiť a dostať tie látky do medzidepónia. Keď budú látky v medzidepóniu, to, to čo je v tom sklade, tam ich je teda veľa. To je vlastne bývalý vojnový objekt, ktorému sa krycím názvom hovorí tepláreň. On v skutočnosti má aj zložky ako protiletecký kryt. Ten je veľmi pevne postavený a tam tie látky neohrozia. To je vlastne tiež také medzidepónium. Ale je úplne plné.

Naozaj tam tých látok je až skoro po povalu, čiže tam už nenapraceme ďalšie PCB látky, preto je správny postup ministerstva vnútra, ktoré pripravuje kontajnerové skladovanie. Keď sú to kontajnery na nebezpečný odpad, na chemické látky, tak takéto kontajnery sú vyzbrojené všetkým proti izolácii prenikaniu vody alebo nejakého odtekaniu, čiže takéto kontajnery sú schopné zabezpečiť PCB látky aj v strednodobom horizonte, čo ale verím, že nebude treba, pretože potom prikročíme k výberu toho, kto urobí definitívne, definitívnu likvidáciu PCB látok. A verme, že tu je koniec tejto neverending story v Strážskom.

B. Vážený pán minister, na ministerstve vnútra sa 30. júla 2020 uskutočnilo stretnutie šéfov rezortov vnútra, životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Cieľom stretnutia ministrov bolo oboznámiť dotknuté rezorty a ich predstaviteľov s vývojom envirozáťaže Chemka Strážske od vzniku až po kroky, ktoré ministerstvo vnútra vykonalo po vyhlásení mimoriadnej situácie. Na stretnutí ste predostreli ponuku odborných kapacít ministerstva životného prostredia, pričom vo fáze odbornej prípravy sa ministerstvo životného prostredia zhostilo koordinácie expertného tímu, ktorý ste plánovali ako minister zvolať do 14 dní na pôde ministerstva životného prostredia. Aké sú závery rokovania predmetného expertného tímu a v akých časových intervaloch sa bude uvedený tím zvolávať?

Odpoveď ministra životného prostredia

Ako už odznelo v júli sme sa stretli s pánmi ministrami na najvyššej úrovni a dohodli sme stratégiu toho postupu, ktorú som vám vlastne už sprostredkoval, to znamená, že tie ohrozené PCB látky, ktoré sú v dosahu vody a ktoré môžu prenikať do podzemných látok budú bezodkladne riešené a budú kontajnerované. 31. augusta potom vyrazil na miesto činu tím rezortu životného prostredia, ktorý vykonal terénu obhliadku vytypovaných miest, o ktorých sme sa domnievali, že sú potenciálne vhodné medzidepónia ... (porucha vo videu), ktoré však ako som už uviedol sa neosvedčili v tejto chvíli ako technicky vhodné alebo ako bezpečné alebo z hľadiska majetkových vzťahov. V samotnom areáli ako domáci to pán poslanec asi viete je sieť firiem medzi, ktorými sú nie vždy vlastne najlepšie vzťahy hoci tie firmy vznikali pôvodne všetky z Chemka Strážske. Dneska je tam TP 2, je tam atď. atď. Myslím, že ten najviac znečisťujúci sa volá Ekologický podnik, no prečo by sa tak nevolal a tak v tejto zmesi vlastníckych vzťahov to nie je vždy prehľadné. Čiže tento prvý náš, obhliadka technického stavu miest alebo budov kde by mohlo dôjsť prichádza do úvahy dočasné uloženie odpadov v kontejneroch alebo mimo kontajnerov sa ukázal bez veľkých investícií ako nevhodný. Muselo by sa tam priveľa investovať. Ďalší, ďalšia cesta odborníkov, ktorá tieto poznatky zhodnotila, pozrela sa na to z právneho hľadiska a dá nový návrh aj pre pánov ministrov, tam vycestuje budúci týždeň.

Doplňujúca otázka na ministra životného prostredia SR

Ďakujem pekne, pán minister. Ja len na dovysvetlenie, prečo toľko otázok. Jedna vec sú mediálne vyjadrenia oficiálne zo strany rezortov a na druhej strane presne ako som povedal aj pred chvíľou, tí ľudia sú zvedaví, že čo sa bude diať a hlcú každú jednu informáciu, ktorú dostanú z Bratislavy. Preto toľko otázok a som rád, že boli takto zodpovedané. Vieme v podstate v Michalovciach, v Strážskom v Humennom, vo Vranove, že čo sa ide najbližšie mesiac diať, čiže budeme v podstate čakať nato, aké budú ďalšie výsledky, a preto by som aj tú doplňujúcu otázku chcel použiť teda ten krízový štáb, ktorý aj zasadal u vás na environrezorte. V akom časovom horizonte sa bude ďalej stretávať a aké budú ďalšie výstupy k tejto veci?

Odpoveď ministra životného prostredia SR

My máme zase zhodu, že sa budeme tejto veci venovať prinajmenej v mesačných intervaloch. Nato, aby sme sa stretli znovu, treba túto technickú otázku dokončiť, či sme spôsobilí nájsť priamo v areáli riešenie medzidepónia. Je to dôležité z toho hľadiska, že žiaden okres tam v okolí ani mesto, ani obec neuvíta, ak by sa dozvedeli, že PCB látky sa vydajú niekam putovať. Potrebujeme to vyriešiť v čo najkratšej vzdialenosti od samotného ložiska PCB látok, ktoré je nezabezpečené. Toto je úplne otvorene povedané naša situácia.

My o každom kroku sa snažíme informovať, no povedzme tá technická cesta, pracovná cesta odborníkov 31. augusta nebola medializovaná, ale inak o tom informujeme čo najviac. Druhá vec je, že potom ľudia hovoria, že vy stále robíte tlačovky a nech je to už odstránené. Uisťujem vás, že k odstráneniu a zabezpečeniu týchto látok všetko naše úsilie smeruje a som zato, aby aj naďalej sme rokovali otvorene, aby sa ľudia aj prostredníctvom takýchto hodín poslaneckých otázok dozvedali o priebežnom postupe pri odstránení tejto dlhodobej environmentálnej záťaže.

3. Otázky na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského

A. Vážený pán minister, aké konkrétne opatrenia v najbližších mesiacoch navrhujete na riešenie environmentálnej záťaže z bývalej výroby PCB látok v závode Chemko Strážske, kvôli ktorej bola začiatkom tohto roka vyhlásená mimoriadna situácia v Košickom a Prešovskom kraji?

Odpoveď ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Polyfenodované bifenyly sú najväčšou záťažou na svete práve v Strážskom a v okolí je smutná pravda a teraz už o tej pravde netreba rozprávať, lebo je to notoricky známe, treba to riešiť. Ja si myslím, že kolegovia predstavili odpovede na otázky čo sa má udiať v najbližšom mesiaci tak, ako naozaj je to potrebné zodpovedať. Určite ten proces bude dlhodobý, ale musí mať svoj koniec a ten koniec je daný v tom, že sa táto záťaž, keď už nie na nulu, neviem si to predstaviť, že či úplne na nulu ale zminimalizuje z tej obrovskej hrozivej cifry, že teda najväčšia záťaž na svete, že sa to teda zníži na promile dnešného stavu. Kiež by to bolo na nulu.

Ja sa vyjadrím k tej časti, ktorá sa týka pôdohospodárstva a keďže teda pôdohospodárstvo je hlavne o pôde, tak ja v súvislosti so svojimi možnosťami som predovšetkým teraz dal urobiť pokusy, testy ako je to s pôdou, ako je to so stromami a ako je to so živočíchmi. Je pravda ťaživá a povedzme si ju tu nahlas, že posledné testovanie, skúmanie pôdy bolo urobené v roku 2010, tak ako som dostal informáciu od Agroekologického inštitútu v Michalovciach, ktorý je súčasťou nášho výskumného ústavu nitrianskeho.A tá skutočnosť je naozaj hrozná.

V roku 2010 bol prekročený rámec oproti referenčnej norme, ktorá sa vtedy použila, dvetisícnásobne bola pôda v okolí Chemka Strážskeho polychlorovanými bifenylmi zaťažená, viac ako dvetisícnásobne oproti tomu čo sa považovalo v tom čase za primerané. Takže hrozné. A tie hrozné dôsledky sú dané obrovskou chorobnosťou a všetkým tým čo s tým súvisí, čo možno treba pripomínať, ale ako som povedal treba hlavne riešiť.

To keďže ide o pôdu, tak boli sme tam spolu aj s pánmi ministrami a sme to riešili teda naposledy siedmeho alebo teda s pánom ministrom Budajom som tam bol 7. augusta, keď som následne po našej spoločnej ceste do Strážskehodal vykonať konkrétne analýzy pôdnych vzoriek v rôznych profiloch. Lebo zaujíma ma, zaujíma nás ako je samotná pôda zaťažená s klesajúcou hĺbkou. Je to veľmi dôležitá otázka práve k tomu, že na rozdiel od toho čo sa spomínalo o tej lokalite Ošipáreň a Tepláreň, kde teda máme koncentrovanú záťaž v podobe tých nedôstojne porozhadzovaných sudov a ktoré treba riešiť ako jadro problému, tak samotná záťaž tej pôdy, ktorá sa rozlieha do širokého okolia a bude zrejme otázka v tých sondách, ktoré sme dali urobiť ako to klesá aj s hĺbkou, aj so šírkou od samotného Chemka Strážskeho bude dôležitá práve pre zodpovedanie technológie aká bude možná, ako ju použiť, či nám bude treba zobrať päť centimetrom pôdy, či dvadsaťpäť centimetrov alebo nájdeme záťaž pôdy aj v hĺbke väčšej.

Neviem v tejto chvíli zodpovedať otázku, priznám sa k tomu, aké možné technológie bude možné použiť. Lebo viete, ak by sme došli k tomu, že máme tu stovky hektárov, ktoré doslova zobrať ornice, tak neviem kde by sme našli technológie primerané takémuto riešeniu a kde by bolo možné nájsť prostriedky na takéto riešenie. Ale nevylučujem nič.V tejto chvíli očakávam v najbližších dvoch troch týždňov výsledky práve týchto sond, ktoré sa zobrali z pôdy, zobrali sa z dreva, z drevín a zobrali sa tak isto z domácich živočíchov, z hydiny. Na základe tohto budú prijaté opatrenia, ktoré budú hovoriť o tom čo je nevyhnutné urobiť práve v súvislosti s tým, aby sa táto záťaž zlikvidovala.

Prostriedky ktoré sú k dispozícii alebo ktoré budú k dispozícii, určite budú veľmi múdro využité či to bude next generation alebo to bude iný zdroj na to, aby sme vedeli pohnúť s touto záťažou, ktorá je extrémne veľká a teda za rezort pôdohospodárstva hovorím to čo som hovoril ešte pred tým, než som teda sa stal ministrom pôdohospodárstva netušiac, že sa teda ním stanem. Ja som do toho Strážskeho naozaj chodieval aj vtedy, keď to nebolo. Ako ministrovi mi je tam ľahké prísť, ale predtým som tam musel nejaký plot preskočiť, aby som teda zistil čo tam je.Naozaj tá skutočnosť je zlá. A ja chcem poďakovať aj kolegom z vlády, že sa toho ujali spôsobom, ktorý sa dá nazvať komplexný, perspektívny a túto záťaž riešiaci. Takže asi toľko. Ja tu mám popísané parametre, ale dôležité je to, že do mesiaca budeme vedieť aká je záťaž pôdy a čo s ňou budeme potom následne robiť. Skončil som. Ďakujem.

Doplňujúca otázka na ministra pôdohospodárstva:

Ja len v krátkosti. Ja chcem fakt objektívne veľmi vysoko oceniť, že členovia tejto vlády aktívne chodia do toho regiónu, na to miesto a zaujímajú sa o aktuálny stav riešenia tejto situácie. Neoceňujem to len ja, oceňujú to aj ľudia, ktorí tam žijú, pretože po 38 rokoch počúvania toho, že z Bratislavy sa bude všetko riešiť a všetko stojí, tak ako tam bolo 38 rokov, nič sa nedoriešilo, veľmi pozitívne to vnímame. A práve to som chcel vedieť, ja som bol s vami aj osobne aj s ďalšími kolegami z parlamentu na tom mieste, keď sa odoberali tie vzorky z výskumného ústavu a to by nás v podstate aj zaujímalo. Čiže do konca októbra by mali byť určite tie výsledky, aby sme vedeli, čo ďalej aj z vašej strany, aké budú ďalšie aktívne kroky vyvíjané na riešenie tejto situácie. Ďakujem.

Odpoveď ministra pôdohospodárstva:

Ďakujem teda a potvrdzujem, je to tak. Budeme konať. Ďakujem.

Všetkým nám je jasné, že v súvislosti so situáciou a stavom v trojuholníku smrti ide o mimoriadnu ekologickú hrozbu. Obaly sudov sa po desaťročiach skladovania rozpadli a budovy nespĺňajú ani minimálne bezpečnostné podmienky. Štátne orgány vedia o provizórnom uskladnení PCB látok v týchto objektoch už 35 rokov. Vôbec ich však pravidelne nekontrolovali, vraj to bez súhlasu firmy v likvidácii nebolo možné. Ide o definitívne potvrdenú ekologickú katastrofu, ktorú je potrebné čo najskôr riešiť zo strany kompetentných orgánov. Po odpovediach od jednotlivých kompetentných členov vlády vieme v Michalovciach, v Strážskom v Humennom, vo Vranove čo sa ide najbližšie mesiac diať. Ako poslanec NR SR využijem v nasledujúcich mesiacoch svoju možnosť pýtať sa kompetentných orgánov aký progres bol zaznamenaný v riešení tohto problému a budem tlačiť na to, aby sa po 35 rokoch zahmlievania a nečinnosti pohlo riešenie tohto problému správnym smerom. Prítomnosť a angažovanosť viacerých členov súčasnej vlády nasvedčuje tomu, že tichý zabijak na východe Slovenska dostane červenú a bude raz a navždy v dohľadnej dobe odstránený.