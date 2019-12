AUTODOPRAVCOM DOŠLA TRPEZLIVOSŤ. NEČUDUJME SA IM

V súvislosti so situáciou v autodoprave je potrebné prijať neodkladné zníženie cestnej dane, uskutočniť revíziu zmluvy o výbere mýta a potrestať zodpovedných funkcionárov za nevýhodný výber mýta.

Médiami preblesla informácia o proteste Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorý je avizovaný na 7. januára 2020, a mal by sa konať v Bratislave a na Orave. Cestní dopravcovia z UNAS-u chcú vyzvať na rokovanie premiéra Petra Pellegriniho, pričom žiadajú pozastavenie mýtneho systému a otvorenie nového tendra na jeho prevádzku. Veľká väčšina autodopravcov má pochybnosti, že tento mýtny tender bude zase v rozpore so zákonom. Nečudujem sa im. V súvislosti s novým tendrom na prevádzku elektronického výberu mýta po roku 2022 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) momentálne pripravuje podklady. Dovtedy je totiž účinná pre NDS nevýhodná zmluva s prevádzkovateľom mýtneho systému, so spoločnosťou SkyToll, a. s., z roku 2009. Momentálne diaľničiari uskutočňujú predbežné trhové konzultácie, na základe ktorých chcú zapracovať požiadavky možných potenciálnych uchádzačov do technických podmienok, následne do pripravovanej zmluvy a tiež do štúdie uskutočniteľnosti.

NKÚ na základe kontroly prevádzky mýtneho systému v pred pár týždňami informoval, že len desať percent z elektronického výberu mýta za užívanie spoplatnených úsekov diaľnic a ciest pre vozidlá nad 3,5 tony bolo v rokoch 2014 až 2018 použitých na výstavbu nových diaľnic

Z jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna NDS a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri.

Úrad na základe kontroly upozornil na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Polovica finančných prostriedkov vybraných na mýtnych poplatkoch končí na účte jeho prevádzkovateľa. SME RODINA pravidelne upozorňuje na katastrofálny stav cestnej infraštruktúry na Slovensku a na chýbajúcu sieť diaľnic. Peniaze, ktoré sa vyberú na mýtnych poplatkoch, paradoxne nekončia tam, kde by to malo najväčší zmysel. Na základe všeobecne dostupných informácií o nákladoch mýtneho systému, keď iba 10 percent z elektronického výberu mýta sa v rokoch 2014 -2018 reálne použilo na výstavbu nových diaľnic, si môže každý zrátať, že mýtny systém nám všetkým zožral diaľnicu na Kysuciach, alebo diaľnicu na východ krajiny.

Pýtam sa, bol by problém, ak by došlo k revízii zmluvy o výbere mýta tak, aby mal mať prevádzkovateľ z výberu mýta príjmy maximálne 10, a nie 45 percent? Pekná predstava. Plne chápem autodopravcov, ktorí sa boria s najpálčivejšími problémami, ktoré sa týkajú predovšetkým pretrvávajúcej diskriminácie, zneužívaniu a ponižovaniu autodopracov. Uvažovanie o štrajku je krajné opatrenie, je však založené na dlhodobo sa zvyšujúcom zaťažení v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o nehospodárnom výbere mýta.

Absolútne súhlasím s autodopravcami, že je nepredstaviteľné, aby autodopravcovia dreli od rána do mrku riskujúc vlastné zdravie a bezpečnosť, nepoznali rodiny a na druhej strane mali všetci tolerovať rozkrádanie peňazí, ktoré od nich štát vynúti zákonom! Realita dnešných dní? Štát tlačí obyčajných ľudí, ktorí tvrdo drú, do výraznejšieho zaťaženia rodinného rozpočtu, a to nie len vo vzťahu k držbe a užívaniu motorových vozidiel. Možno by sa mali zamyslieť aj mladší vlastníci áut, ktorí sú členmi rôznych klubov, alebo združení, aby začali čoraz aktívnejšie žiadať priaznivejšie podmienky aj pre obyčajných ľudí ( problematické STK a EK, certifikované miesta opravy, tuning, ale aj palivo E10, vysoké zaťaženie palív, registračné poplatky pri každom prepise…). Problémov, ktoré trápia motoristov je skutočne veľa.

Už v minulosti, najmä keď sa riešila otázka zníženia veku vodičov kamiónov a autobusov, SME RODINA apelovala na zachovanie súčasnej zákonnej úpravy, keďže podľa nášho názoru si mladý človek nedokáže uvedomovať všetky možné riziká, ktoré mu hrozia pri šoférovaní normálneho auta, a nie to ešte nákladného vozidla alebo autobusu. Bezpečnosť na cestách považujeme za prvoradú záležitosť, ktorú nemožno nahrádzať a podriaďovať komerčným záujmom a je dobré, že v NR SR neprešlo zníženie veku vodičov po tvrdých vyjadreniach poslancov nášho klubu.

Skôr som za to, aby sa Dopravcom poskytli úľavy od štátu. A taktiež by som odkázal štátnym orgánom, aby sa namiesto takýchto návrhov zamerali skôr na to, ako našich vodičov dotiahnuť naspäť zo zahraničia, ktorých je v zahraničí 8000 až 10.000. Musíme vodičom zvýšiť platy. Zvyšovanie platov vodičom je však ťažké, pretože autodopravcov v SR zaťažujú rôzne náklady a poplatky, ktoré sú často vyššie ako u dopravcov v okolitých krajinách. Štát by mal pomáhať, a nie robiť z mladých záujemcov o vodičské oprávnenie na kamión a autobus žobráka.

Čo teda odporúčame? Autodopravcom by v tomto smere viac pomohlo znižovanie nákladov zo strany štátu ako úľavy na daniach, alebo na pohonných hmotách. To by umožnilo, aby mohli zaplatiť skúsených vodičov, ktorí sú momentálne v zahraničí a nie hazardovať s bezpečnosťou na slovenských cestách, ktoré sú vo väčšine v zlom technickom stave. Nastal teda čas pomôcť autodopravcom skutkami a nie slovami. Ale hlavne je potrebné prijať neodkladné zníženie cestnej dane, uskutočniť revíziu zmluvy o výbere mýta a potrestať zodpovedných funkcionárov za nevýhodný výber mýta. Podľa môjho názoru, nič nereálne, hlavne s odkazom na program hnutia SME RODINA týkajúci sa presadenia hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za rozhodnutia počas ich funkčného obdobia.